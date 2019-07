Giovedì 11 luglio 2019 - 20:32

Valeria Marini fa il bagno nella Barcaccia e prende 550 euro di multa

Per la showgirl anche un Daspo

Roma, 11 lug. (askanews) – Per promuovere il suo ultimo singolo “Me gusta” Valeria Marini si è immersa, miniabito argento, nella Barcaccia, un delle fontane più famose di Roma, a Piazza di Spagna, applaudita dai turisti presenti durante la performance canoro-ballerina, ha poi postato il video sul suo profilo, esultando: “Bagno stellare nella Barcaccia!”. Ma sui social non tutti hanno gradito, e qualcuno ha invocato la multa così come sarebbe successo a qualsiasi persona. Multa che è arrivata: 550 euro e Daspo per la showgirl.

“I fatti – sottolinea la municipale – risalgono a ieri sera, intorno le 20.30, quando una donna, personaggio conosciuto del mondo dello spettacolo, è entrata presso la fontana di piazza di Spagna, postando sui social nelle ore successive il comportamento offensivo, oltreché illecito”.

Gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” della polizia locale, di presidio h24 nell’area, erano in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, impegnati ad allontanare un gruppo di persone che bivaccavano sui gradini, quando hanno visto un assembramento intorno alla Barcaccia. Si sono diretti verso la fontana, ma quando sono arrivati non c’era più nessuno, quindi hanno contattato la centrale operativa per verificare le immagini degli impianti di videosorveglianza. Così “accertato l’illecito” è scattato il verbale: 450 euro, al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro unitamente alla misura del Daspo”, come previsto dal nuovo Regolamento di polizia urbana.

