Mercoledì 10 luglio 2019 - 18:40

Fondazione Baroni lancia 4 bandi per aiutare disabili nel Lazio

Valore 275.000 euro, per progetti di ricerca e borse di studio

Roma, 10 lug. (askanews) – La Fondazione Giovan Battista Baroni ha lanciato quattro bandi nel 2019, per un valore di 275.000 euro, destinati al territorio di Roma e del Lazio, per progetti volti a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze.

Attraverso questi bandi la Fondazione intende sostenere, nell’ambito della disabilità e delle neuroscienze, progetti di ricerca scientifica, borse di studio ed iniziative di assistenza e solidarietà sociale rivolte anche allo sport, allo scopo di favorire sia la ricerca che l’inclusione sociale, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone disabili.

Le domande vanno inviate entro il 30 settembre. Tutti i dettagli all’indirizzo https://www.fondazionebaroni.it/bandi.html

La Fondazione Baroni è nata grazie alla generosità di Giovan Battista Baroni, ufficiale dell’esercito, che attraverso un lascito e la sua volontà testamentaria ha consentito di aiutare tantissime persone, disponendo che il proprio patrimonio fosse destinato ad opere benefiche a favore di soggetti motulesi, neurolesi e neuromotulesi.

Dal 1981, in quasi quarant’anni di attività, la Fondazione Baroni ha destinato circa 7 milioni di euro ad iniziative benefiche sul territorio di Roma, contribuendo a sviluppare numerosi progetti di solidarietà, sostenendo realtà attive nel mondo della disabilità, finanziando anche alcuni importanti progetti di ricerca scientifica in questo ambito. Tra i tanti progetti sostenuti e finanziati, ricordiamo quelli di ricerca scientifica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, del Campus Biomedico, della Fondazione Mario Negri; le borse di studio alla Fondazione Sapienza; i progetti per il sostegno, assistenza disabili e riabilitazione delle Associazioni Un Sorriso per Tutti e I Paguri Onlus; le iniziative per acquisto trasporti disabili e carrozzine sportive alle Associazioni No all’Autismo, Coes, Wheelchair Tennis Roma e Loic Francis; le iniziative di spettacoli per audio e virulesi dell’Associazione Teatro di Roma; i progetti di avvicinamento allo Sport ed inclusione dei bambini disabili delle Onlus Luca Grisolia e Divertitempo.