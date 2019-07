Martedì 9 luglio 2019 - 09:21

“Presto notizie su siti di attracco delle grandi navi a Venezia” (Toninelli)

"Stiamo stringendo verso un'ipotesi"

Roma, 9 lug. (askanews) – “Nelle prossime settime avremo qualche informazione sui siti dove collocare delle banchine per far attraccare le navi crocieristiche”, in attesa della realizzazione di un nuovo porto turistico. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervendo a Radio Padova sulle navi da crociera a Venenzia.

“Il nuovo porto crocieristico necessita di anni – ha aggiunto -, dobbiamo trovare un sito dove far attraccare una percentuale sempre maggiore di navi nel lasso di tempo che serve alla realizzazione del nuovo porto. Stiamo stringendo verso un’ipotesi”.

“Altrimenti – ha concluso – ma questo me lo devono dire i veneziani, si fa un emendamento che va ad applicare immediatamente il decreto Clini-Passera che dice che sopra le 40 mila tonnellate non passa nessuna nave”.

