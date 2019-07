Martedì 9 luglio 2019 - 09:28

Nuovi sbarchi di migranti in Sicilia (46 salvati dalla Guardia di finanza)

In corso le operazioni di identificazione a Pozzallo

Roma, 9 lug. (askanews) – Sono in corso a Pozzallo le operazioni di identificazione dei 46 migranti sbarcati questa mattina all’alba da un pattugliatore della Guardia di Finanza: erano stati recuperati in mare a sud di Lampedusa. Provengono dalla Tunisia e dalla Costa d’Avorio, le loro condizioni di salute sono buone.

Intanto, anche la nave AlanKurdi ha soccorso 44 persone da una imbarcazione in legno, in collaborazione con le autorità di Malta. Secondo quanto riporta la ong tedesca Sea Eye dal suo profilo Twitter, una nave della marina maltese si sta dirigendo verso la Alankurdi per caricare le persone e portarle a terra.

