Martedì 9 luglio 2019 - 18:47

Milano, Del Conte presidente di Afol metropolitana, Ichino in cda

Sala nomina in consiglio anche Valeria Sborlino

Milano, 9 lug. (askanews) – Sarà Maurizio Ferruccio Del Conte il presidente di Afol metropolitana, l’agenzia per la formazione, l’orientamento ed il lavoro partecipata dalla città metropolitana di Milano e da 67 comuni dell’hinterland. Del Conte, fino a poche settimane fa numero uno dell’Anpal, è stato nominato con decreto del sindaco metropolitano di Milano, Giuseppe Sala, che ha individuato per il cda dell’agenzia anche Valeria Sborlino.

Con una lettera inviata al presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolé, il sindaco di Milano, lo stesso Sala, ha comunicato che sarà Pietro Ichino il designato, per successiva nomina assembleare, in qualità di componente del consiglio di amministrazione di Afol Metropolitana come rappresentante di Palazzo Marino.