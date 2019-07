Martedì 9 luglio 2019 - 11:41

Arresti domiciliari per l’ex magistrato Bellomo

Maltrattamenti nei confronti di corsiste ed estorsione

Roma, 9 lug. (askanews) – Arresti domiciliari per Francesco Bellomo, ex magistrato del Consiglio di Stato, docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata ‘Diritto e Scienza’. La decisione è stata presa dal Gip del Tribunale di Bari.

Bellomo è accusato di maltrattamenti nei confronti di quattro donne: tre borsiste e una ricercatrice ed estorsione aggravata ai danni di un’altra corsista.

