Lunedì 8 luglio 2019 - 21:08

Migranti, stretta del Viminale: navi a difesa dei porti

Radar e motovedette per ridurre anche partenze, e accordi con Tunisi

Roma, 8 lug. (askanews) – Dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduto al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Salvini arrivano “nuove misure contro l’immigrazione irregolare e per difendere i porti italiani”. “Nuove misure” per ridurre da un lato le partenze, dall’altro impedire lo sbarco nei porti italiani, nel mezzo un piano di accordi per favorire i rimpatri. Dopo il caso Sea Watch e ancor più quello del veliero Alex, che hanno forzato il divieto di ingresso per sbarcare i migranti soccorsi, al Viminale è stata decisa la linea dura, che dal punto di vista giuridico significa “emendamenti al Decreto sicurezza bis per rendere più efficace il contrasto al traffico di esseri umani e per aumentare le pene per scafisti e trafficanti”. Mentre sul piano pratico è stato deciso di aumentare i controlli per ridurre le partenze, “con l’utilizzo di radar, mezzi aerei e navali”, e la “presenza delle navi della Marina e della guardia di finanza per difendere i porti italiani”. Altre “novità” di cui si è parlato al Comitato sono “contatti con la Tunisia”, sia “per migliorare e aumentare i rimpatri”, che “per ridurre le partenze”. Mentre come misura pratica immediata è stato deciso “l’invio di dieci motovedette italiane da consegnare alla guardia costiera libica entro l’estate”.

Della questione immigrazione si è parlato anche in riferimento alla rotta balcanica, e durante il comitato c’è è stato “apprezzamento” per “la decisione della Slovenia, che confermando le intenzioni anticipate al governo italiano, ha annunciato il via ai pattugliamenti congiunti con la polizia croata”.

Il Viminale guidato da Salvini quindi non molla, e vara una stretta, sulla base di una premessa: “La soddisfazione per la riduzione degli sbarchi, passati dai circa 17mila dell’anno scorso ai tremila di quest’anno”.