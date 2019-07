Domenica 7 luglio 2019 - 18:21

Rifiuti, Regione Lazio: impianti pronti a coprire fabbisogno Roma

Domani riunione tecnica su andamento ultimi due giorni

Roma, 7 lug. (askanews) – “Tutti gli impianti indicati dall’ordinanza hanno dato la propria disponibilità a ricevere i rifiuti della Capitale e da domani potranno coprire l’intero fabbisogno di Roma pari a circa 2000 tonnellate di rifiuti a settimana. Uno sforzo immenso”.

Lo annuncia in una nota la Regione Lazio esprimendo “un sincero ringraziamento ai territori che, ancora una volta, si sono prestati ad aiutare la città di Roma e agli operatori e management di Ama che si stanno impegnando per risolvere l’emergenza rifiuti e nelle ultime 48 ore hanno pulito la maggioranza delle aree sensibili della capitale. Nel pomeriggio di domani, lunedì 8 luglio, è prevista una riunione tecnica per monitorare l’andamento degli ultimi due giorni”.