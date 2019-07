Venerdì 5 luglio 2019 - 12:17

Unioncamere, Tripoli: c’è volto Italia poco conosciuto

Segretario generale presenta rapporto ITALIA a seminario Symbola

Treia, 5 lug. (askanews) – “Il Rapporto mette in luce un volto dell’Italia che non è conosciuto a sufficienza”. Lo ha evidenziato, Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, nel presentare i dati emersi dal rapporto I.T.A.L.I.A nella prima giornata del seminario estivo di Fondazione Symbola a Treia.

“L’export nazionale è aumentato di quasi il 60% in 10 anni, passando da un saldo negativo ad un saldo positivo di circa 39 miliardi di euro – ha aggiunto Tripoli -. Il nostro Paese vanta quasi mille prodotti su 5mila ai primi posti nel mondo in termini di saldo commerciale. L’Italia ha un forte orientamento all’innovazione, attestato dalle sue 38mila imprese manifatturiere innovatrici e dall’utilizzo di oltre 64mila robot industriali. Ma è anche un Paese che sa far crescere le proprie tradizioni, come mostra il primato dell’agricoltura, soprattutto biologica, e che, di anno in anno, conferma la propria attrattività turistica, posizionandosi ai primi posti nel mondo grazie al crescente numero di pernottamenti di viaggiatori non europei (oltre 65 milioni di notti)”.