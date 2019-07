Venerdì 5 luglio 2019 - 12:13

Rapporto Symbola-Unioncamere,Realacci: Italia punti su suoi talenti

"Green economy, cultura, innovazione e coesione"

Treia, 5 lug. (askanews) – “C’è un’Italia in grado di parlare al mondo con i suoi talenti, la sua creatività, il suo territorio, la sua bellezza. Capace con le sue energie migliori di affrontare a testa alta le sfide per il futuro a partire dalla crisi climatica, da un’economia più sostenibile e più a misura d’uomo”. Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, commenta così i dati emersi dal rapporto I.T.A.L.I.A realizzato con Unioncamere e presentato a Treia al seminario estivo di Symbola.

“Una sfida essenziale anche per ridare forza all’Europa. Troppo spesso questo Paese non ha piena coscienza delle proprie potenzialità. Tanto che è una delle nazioni al mondo in cui è maggiore la forbice tra percezione interna, spesso negativa, e percezione esterna positiva e favorevole. Un’Italia che fa l’Italia può essere protagonista se trova una visione comune, se non lascia indietro nessuno, se non lascia solo nessuno”, conclude Realacci.