Venerdì 5 luglio 2019 - 08:08

Mediterranea, Salvini: pirateria, non a Malta gravità assoluta

"C'è un porto sicuro, un porto europeo indicato"

Roma, 5 lug. (askanews) – “Gli amici di Malta hanno dato la disponibilità del porto di La Valletta come punto di sbarco” per la nave Alex della ong Mediterranea, che però ha rifiutato, “allora basta: è evidente che si tratta di pirateria anche in questo caso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al Gr 1 Rai.

“C’è un porto sicuro, un porto europeo indicato: se questa nave dei centri sociali disubbidisse anche a un’indicazione di un’autorità europea sarebbe di una gravità assoluta”, ha avvisato Salvini.

“Non c’è di mezzo la Libia o la Tunisia, ma un porto di un Paese europeo”, ha concluso.