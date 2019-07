Venerdì 5 luglio 2019 - 09:29

Mediterranea: pronti a sbarcare i naufraghi a Malta

"Ma devono venirli a prendere"

Roma, 5 lug. (askanews) – Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, a bordo della nave Alex, ha spiegato come la ong sia “pronta a sbarcare a Malta le 54 persone salvate ieri in acque internazionali”.

“È sufficiente che le Guardie Costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento dalle acque di Lampedusa al porto de La Valletta”, ha spiegato: “Veniteli a prendere. Siamo grati a Malta per la disponibilità, ma il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre cento miglia”, ha concluso Sciurba.

Red/Sav/Int5