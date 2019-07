Venerdì 5 luglio 2019 - 15:04

“Accordo con Malta sulla Alex di Mediterranea. Porti chiusi per la Alan Kurdi”

Così il Viminale

Roma, 5 lug. (askanews) – “C’è accordo totale tra Italia e Malta” secondo fonti del Viminale sul come gestire la vicenda delle due navi di ong che hanno a bordo i migranti soccorsi nel Mediterraneo, al largo della Libia. Per la Alex di Mediterranea la destinazione per il ministero è Malta: “La Valletta è disponibile ad accogliere gli immigrati a bordo della Alex, e Roma ne riceverà altrettanti da Malta per lasciare invariata la pressione dell’accoglienza sull’isola”. “Peraltro – si aggiunge – è sorprendente che Mediterranea affermi che Alex non possa affrontare il viaggio verso Malta, visto che è partita da Licata per arrivare fino in acque Sar libiche”.

Invece “per quanto riguarda la Alan Kurdi (nave tedesca di ong tedesca) il Viminale sta predisponendo il divieto di ingresso in acque territoriali italiane. La nave potrà fare rotta verso la Tunisia o verso la Germania”. E – si sottolinea al ministero – “anche in questo caso, la posizione del governo italiano è perfettamente coincidente con quella di Malta. Due Paesi che stanno subendo, ormai da anni, l’indifferenza e l’incapacità dell’Unione europea”.

La nave Alan Kurdi ha soccorso nel Mediterraneo 65 migranti, alla deriva su un gommone blu a circa 34 miglia dalla costa libica. Lo ha fatto sapere la stessa ong su Twitter.”Le persone sono state evacuate e ora sono a bordo della Alan Kurdi. Le autorità libiche non rispondono”, ha spiegato la Sea-Eye.

