Giovedì 4 luglio 2019 - 17:36

La nave Alex verso un gommone in pericolo con 55 migranti a bordo

"Devono essere salvati, non riportati in Libia"

Roma, 4 lug. (askanews) – “Nave Alex si sta dirigendo verso gommone in pericolo con 55 persone a bordo, di cui 11 donne (una incinta) e 4 bambini”, lo scrive su twitter Mediterranea Saving Humans che con Nave Alex ha iniziato a monitorare l’area del Mediterraneo centrale. Mediterranea sottolinea che “l’Italian Rescue Coordination Cente di Roma ha appena risposto ‘Guardia Costiera libica coordina evento Search and rescue e sta mandando motovedetta’”. Ma Mediterranea rilancia: “Devono essere salvati, non riportati in Libia”.

Gtu/Int5