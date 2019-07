Mercoledì 3 luglio 2019 - 21:10

Omicidio Varani, 30 anni di carcere a Foffo: condanna è definitiva

Il padre della vittima: volevamo l'ergastolo

Roma, 3 lug. (askanews) – Diventa definitiva la condanna a 30 anni di reclusione per Manuel Foffo, responsabile, insieme con l’amico Marco Prato, dell’omicidio di Luca Varani, avvenuto il 4 marzo 2016. Marco Prato si è tolto la vita in cella prima del processo di primo grado, e per Foffo oggi la I sezione della Cassazione ha ribadito la sentenza d’appello, così come sollecitato dal sostituto procuratore generale, Simone Perelli.

“Non sono ravvisati vizi nella sentenza in un caso da manuale dove sussistono la minorata difesa, i motivi abietti, la crudeltà e le sevizie atte a cagionare sofferenze inumane alla vittima”, aveva spiegato il sostituto procuratore, aggiungendo: “Bene ha fatto la Corte d’Assise d’Appello a fare la perizia accertando la libertà di Manuel Foffo a fare ciò che ha fatto, accertando così la sua piena capacità di intendere e di volere”. Perché “è possibile che una persona ‘sana’ commetta atti tanto ripugnanti, lo diceva anche Dostoevskij che nell’animo umano convivono abissi che permettono di avverare ideali alti e compiere atti demoniaci”.

Il padre di Luca Varani, Giuseppe, quasi gridando davanti alle telecamere appena fuori della Cassazione ha detto: “Volevamo l’ergastolo. Foffo deve avere l’ergastolo. Per noi, per la famiglia, c’è il fine pena mai che è quello del dolore.”