Mercoledì 3 luglio 2019 - 18:01

Maltempo, ancora piogge e temporali nel Nord-Italia

Allerta gialla della protezione civile in quattro regioni

Roma, 3 lug. (askanews) – Ancora piogge e temporali nel Nord-Italia, la Protezione civile segnala un’allerta gialla in quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

“Le regioni settentrionali dell’Italia – spiega il Dipartimento della Protezione civile – continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra quelli diffusi nei giorni precedenti. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 4 luglio, “il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per domani, giovedì 4 luglio, allerta gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e in gran parte del Piemonte.