Martedì 2 luglio 2019 - 21:37

Salvini: quella di stasera sentenza che non fa bene all’Italia

"Se qualcuno pensa che io molli ha sbagliato a capire"

Roma, 2 lug. (askanews) – “In Italia ci sono migliaia di giudici e magistrati che fanno bene il loro lavoro e non fanno politica con le sentenze. Quella di stasera è una sentenza che non fa onore e non fa bene all’Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando in diretta su Facebook la decisione del gip di Agrigento di non convalidare gli arresti domiciliari della capitana della Sea Watch Carola Rackete.

“La comandante tedesca ha deliberatamente rischiato di uccidere 5 ragazzi in divisa che in mare stavano facendo il loro lavoro e tutto si risolve in una pacca sulla spalla e magari un bicchiere di vino con la signorina bianca, tedesca e ricca, un po’ annoiata. Se qualcuno pensa che io molli o che mi fermi ha sbagliato a capire”, ha aggiunto Salvini.

“Anche oggi al ministero – ha proseguito il ministro – ci siamo fermati a valutare a fermare altre navi complici degli scafisti. Ma proviamo a pensare – ha poi ipotizzato Salvini – a una nave di una Ong italiana con bandiera italiana in acque tedesche o olandesi, che entra in acqua territoriali nonostante il no del governo, che ignora la legge, che avanza verso il porto di Amburgo, si ferma nei pressi del porto e una notte, staccando la radio, senza avvisare nessuno, parte verso il porto e sperona una motovedetta tedesca con a bordo 5 militari tedeschi che per miracolo riescono a scappare. E poi la comandante della nave italiana viene accolta dai tedeschi come se fosse una eroina e il giudice tedesco cosa fa? La scarcera”.