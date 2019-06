Venerdì 28 giugno 2019 - 08:59

Le ultime ore del Ponte Morandi

Toti: oggi Genova entra nel suo futuro

Genova, 28 giu. (askanews) – “E’ una giornata molto importante per la città di Genova perché significa che il cantiere del ponte sta andando avanti ed è un giorno molto importante anche per il suo significato simbolico. E’ un’altra promessa mantenuta. Genova entra nel suo futuro, in una nuova epoca che supera questa tragedia e ci porta al ritorno alla normalità”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando con i giornalisti poco prima della demolizione con esplosivo del troncone est di Ponte Morandi.

Fos/Int5