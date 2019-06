Venerdì 28 giugno 2019 - 13:33

Hanno indagato la comandante della Sea Watch Carola Rakete

E le altre cose

Palermo, 28 giu. (askanews) – La comandante della Sea Watch Carola Rackete è stata iscritta nel registro degli indagati della Procura di Agrigento con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione dell’articolo 1099 del Codice della navigazione contestato al comandante che non obbedisca all’ordine di una nave da guerra nazionale. Dalla Procura agrigentina, guidata dal procuratore Luigi Patronaggio osservano che si è trattato di un atto dovuto dopo l’informativa consegnata ieri dalla Guardia di finanza.

A seguito del lavoro svolto, su istruzioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione Europea, Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri Stati Membri dell’Unione Europea sono disponibili ad accogliere i migranti imbarcati sulla nave Sea Watch. Lo confermano fonti della Farnesina ad askanews.

Intanto Salvini continua con dichiarazioni di questo tenore. “C’è un equipaggio fuorilegge, un comandante fuorilegge che vanno fermati, arrestati, espulsi. C’è una nave che per la terza volta non rispetta le regole, le leggi e il buon senso e quindi mi aspetto multe, sequestri, arresti, blocchi, allontanamenti e l’Ue che dia cenno di esistenza in vita”. E poi, “però siccome mi fido fino ad un certo punto -ha sottolineato Salvini- mi dicano come, quando e dove andranno queste 40 persone, poi per me fra 2 minuti si chiude tutto”. Il vicepremier ha poi replicato alle dichiarazioni del sottosegretario olandese: “Mandiamo un po di navi che battono bandiera italiana davanti al porto di Rotterdam a prendere in giro le autorità olandesi e vediamo come va a finire”. “Se -ha aggiunto Salvini- la Ue fa quel che deve fare e l’Olanda fa quel che deve fare, non mi permetto di dare suggerimenti alla magistratura italiana, però se io o chiunque non rispondessimo ad un alt dei carabinieri, ci fermano, ci arrestano e sequestrano il mezzo. Insomma – ha concluso il vicepremier – se tutti fanno il loro dovere, il caso si chiude entro qualche ora e gli italiani tornano ad occuparsi di altro e non di un’associazione privata, straniera e fuorilegge, che se ne frega delle regole e tratta esseri umani come merce di scambio”.

Intanto, in una lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli avvocati penalisti del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano per chiederne l’intervento sul caso Sea Watch: “Si è giunti a sollecitare persino un’ incursione di tipo militare per il respingimento dei migranti della nave olandese che dovrebbe, poi, essere affondata ed il suo comandante imprigionato e condannato ad una lunga detenzione per i suoi presunti crimini. Ma non c’è nessun crimine da perseguire, anzi vi sono crimini contro i diritti degli ultimi ed il buon senso da scongiurare”.

E così Zingaretti: “La Sea Watch sta diventando una vicenda drammatica perchè parliamo della vita di essere umani ma è stata creata un pò ad arte da Salvini per distrarre gli italiani. In realtà gli sbarchi continuano, anche questa mattina ma si accendono riflettori su un caso, quello di questa nave, per distrarre gli italiani da tanti altri problemi: sono aumentate le tasse, è aumentata la cassa integrazione, le persone hanno paura di andare in vacanza perche forse perderanno il posto di lavoro, i fatturati delle aziende stanno crollando, è ferma la crescita ed è esploso il debito pubblico”, prosegue Zingaretti secondo il quale “bisogna voltare pagina. Ci vuole maggiore coinvolgimento dell’Europa e Salvini ha sbagliato a non andare a sei su sette riunioni dei ministri degli Interni che avrebbero dovuto affrontare questo problema. Ora bisogna far sbarcare queste persone, dare un segnale di umanità e riprendere una seria politica dell’immigrazione in Europa e riprendere un’agenda che parli di lavoro, crescita, benessere e futuro per l’Italia”.

Sempre dal Pd, Delrio: “”Siamo a bordo della Sea Watch per verificare le condizioni dei naufraghi e il rispetto dei diritti umani, esercitando le nostre prerogative di sindacato ispettivo.

Per una partita tutta mediatica, lo dico anche da medico e da padre, si sta giocando con la salute dei naufraghi, seminando anche molto odio verso queste persone”. Delrio invita a prestare attenzione quando si dice che “siccome la capitana della Sea Watch ha violato la legge va arrestata” perché “valutata la situazione a bordo il suo primo dovere, per il diritto internazionale e credo anche per l’etica cristiana e umana, è quello di salvaguardare le persone”. E aggiunge: “qualsiasi ambulanza in emergenza passa con il semaforo rosso”. “Rimarremo a bordo in attesa che giunga l’autorizzazione a sbarcare. Auspichiamo – conclude il presidente dei deputati Dem – un accordo sul ricollocamento, che si poteva già ottenere nelle settimane scorse”.

Int2