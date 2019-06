Venerdì 28 giugno 2019 - 16:32

Disabili cadono nel Naviglio, un morto e un ferito grave vicino a Milano

Erano a bordo di bici a tre ruote

Milano, 28 giu. (askanews) – Un disabile di 32 anni, che stava percorrendo sulla sua bicicletta a tre ruote la pista ciclabile che corre su una delle sponde del Naviglio Grande, è morto stamani intorno alle 11 dopo essere caduto in acqua tra Robecco sul Naviglio e Cassinetta di Lugagnano (Milano).

Il suo corpo, al momento del recupero, era ancora legato al sedile con una cintura di sicurezza. La caduta è probabilmente avvenuta dopo l’urto contro un mezzo dello stesso tipo, guidato da un altro 32enne, anch’egli finito in acqua, ma recuperato poco dopo ancora vivo anche se in gravi condizioni. Il secondo disabile, a differenza del coetaneo, è riuscito a slegarsi evitando di essere trascinato sul fondo del canale.

L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Raffaele. I due stavano facendo una gita in bicicletta organizzata dal Centro diurno per disabili di Macherio (Monza e Brianza). Nel punto della caduta la corrente all’interno del Naviglio è particolarmente forte e le sponde non sono protette da parapetto.

Asa/Int2