Giovedì 27 giugno 2019 - 09:15

Caso Sea Watch Salvini: “Non possiamo sfamare tutto il mondo”

Abbiamo qualche milione di italiani in difficoltà

Roma, 27 giu. (askanews) – “Non possiamo sfamare tutto il mondo, abbiamo qualche milione di italiani in difficoltà, quindi mi preoccuperei prima di loro”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a “Radio anch’io”. intervistato questa mattina a Radio Anch’io, a proposito della Sea Watch 3 ferma davanti al porto di Lampedusa dopo l’ingresso in acque italiane, nonostante i divieti.

“In Italia chi scappa dalla guerra arriva in aereo essendo riconosciuto come profugo e rifugiato” ha proseguito Salvini. “Questi non sono naufraghi, pagano gli scafisti 3mila dollari.

Questi sono viaggi organizzati con cui gli scafisti poi comprano armi e droga. Viaggi organizzati a pagamento da una mafia di trafficanti di esseri umani”.

“Stroncare questo traffico – ha ribadito – significa salvare vite e smetterla di aiutare trafficanti di armi e droga”.

