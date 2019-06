Mercoledì 26 giugno 2019 - 13:18

La capitana della Sea Watch 3 pronta a forzare il blocco

A bordo dell'imbarcazione 42 migranti da 14 giorni in mare

Palermo, 26 giu. (askanews) – Potrebbe essere ormai questione di ore l’epilogo dell’odissea della “Sea Watch 3” che da 13 giorni attende al largo di Lampedusa di potere attraccare e sbarcare i 42 migranti salvati nel Canale di Sicilia. Carola Rackete, la capitana della nave della Ong tedesca, a breve deciderà se fare rotta verso l’arcipelago agrigentino, violando dunque il divieto d’ingresso nel territorio italiano e andando incontro, oltre ad una multa da 50mila euro, alla denuncia insieme al suo equipaggio e al sequestro della nave. A dare impulso alla vicenda è stata la decisione, meno di 24 ore fa, della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha detto no alla richiesta di sbarco. Una scelta giunta poco dopo il video trasmesso dalla Sea Watch 3 in cui i migranti, stremati, chiedevano di potere sbarcare sulla terra ferma. “Siamo tutti stanchi, esausti, stremati – dice uno dei migranti a bordo della nave – pensate ad una persona appena uscita di prigione e fuggita dalla Libia, che ora si trova qui seduta o sdraiata. Immaginatevi come debba sentirsi questa persona”. Parole che non hanno fatto cambiare idea al ministro dell’Interno Matteo Salvini che al contrario ha ribadito il suo no allo sbarco dichiarando: “La Sea Watch in Italia non ci arriva, possono stare lì fino a Natale. In 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero andati e tornato dall’Olanda. l’Italia non si fa dettare la linea da una ong che non rispetta le regole”.

Per far fronte alle spese legali cui la Ong andrà incontro, la stessa Sea Watch ha diffuso un appello via Twitter in cui fa quadrato attorno alla capitana della nave: “Se il nostro capitano Carola porta i migranti soccorsi in un luogo sicuro, come previsto dalla Legge del mare, deve affrontare multe salate in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani e dona al fondo di assistenza legale Sea Watch”.A Lampedusa, dove ieri è avvenuto l’ennesimo “mini” sbarco di 8 tunisini, già da ieri le motovedette sono pronte a lasciare il porto alla volta della Sea Watch 3.

Intanto si moltiplicano le dimostrazioni di solidarietà ai migranti e all’equipaggio della ong. Ieri sera a Palermo e Catania si sono svolti due presidi con centinaia di cittadini per chiedere lo sbarco immediato dei migranti e dire fermamente no alle politiche migratorie dell’Italia. “La vicenda della Sea Watch – scrivono gli organizzatori in una nota – assume ogni giorno di più contorni disumani, disumanità tratteggiata nelle ultime ore dal dileggio con cui il ministro dell’Interno ha commentato la disponibilità manifestata dall’arcivescovo di Torino di accogliere le 42 persone che ormai da 12 giorni sono bloccate in mezzo al mare di fronte alla costa lampedusana. Di fronte a tale disumano trattamento si moltiplicano di giorno in giorno le iniziative e le manifestazioni di solidarietà che prendono quasi tutte spunto da quanto si sta facendo da giorni proprio a Lampedusa, sotto la guida del parroco, don Carmelo La Magra: da diverse notti, infatti, gruppi di persone hanno scelto di dormire sul sagrato della chiesa in segno di protesta e insieme di condivisione della sofferenza di chi si trova a subire questa inaudita crudeltà”.

Xpa/Int5