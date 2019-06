Martedì 25 giugno 2019 - 11:35

A Roma per lo sciopero chiuse le metro A e C

Problemi anche su bus, tram e sulle ferrovie regionali

Roma, 25 giu. (askanews) – A Roma disagi al trasporto pubblico per lo sciopero indetto dai sindacati OrSA e Usb Lavoro Privato.

Come riferisce l’Atac, a causa dello sciopero la metro A è chiusa; la metro B è aperta con possibili riduzioni di corse; la metro C è chiusa. Per quanto riguarda le ferrovie regionali: chiusa per sciopero la Roma-Lido; servizio ridotto sulla Termini-Centocelle; per la Roma-Viterbo possibili riduzioni di corse sia nel tratto urbano che in quello extraurbano.

Problemi anche il trasporto di superficie, con possibili riduzioni di corse di bus e tram.

Lo sciopero si svolge oggi dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno; nella notte tra oggi e domani limitatamente alle corse delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Regolare il servizio della rete dei bus notturni.

