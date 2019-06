Domenica 23 giugno 2019 - 12:51

Scontro tra auto e camion in Calabria: 3 ragazzi morti

I feriti sono 2

Roma, 23 giu. (askanews) – Scontro tra auto e camion in Calabria: morti tre ragazzi, mentre un quarto che era sull’auto è ferito, ricoverato a Catanzaro con fratture multiple. Ferito anche il conducente del camion, ma non è grave. E’ successo questa mattina all’alba nel vibonese, sulla trasversale delle Serre. La dinamica esatta è in corso di accertamento da parte delle autorità preposte.

Int2