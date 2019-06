Sabato 22 giugno 2019 - 10:39

La solidarietà va in buca con il Torneo di golf Ronald McDonald

A Roma raccolti 425.000 euro a favore dell'infanzia ospedalizzata

Roma, 22 giu. (askanews) – Diciotto buche di solidarietà al Golf Parco de’ Medici di Roma a favore della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. Il Torneo di golf, ormai tradizionale appuntamento di fundraising che contribuisce a sostenere le 4 Case Ronald e le 2 Family Room che la Fondazione gestisce in collaborazione con i principali ospedali pediatrici italiani, ha permesso di raccogliere 425.000 euro da destinare all’infanzia ospedalizzata.

Solo l’anno scorso, le strutture della Fondazione hanno permesso di accogliere e tenere vicino oltre 1.800 famiglie in un momento difficile come quello della malattia di un figlio.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti da questa edizione del Torneo di Golf. Un appuntamento storico arrivato alla sua decima edizione e che quest’anno coincide con l’anniversario dei vent’anni della Fondazione in Italia, quindi ancora più sentito – ha commentato Fabio Calabrese, presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald – Come sempre, vogliamo ringraziare chi ci ha supportato e condivide i nostri valori, perché è attraverso l’aiuto di tutti che riusciamo a portare avanti la missione della Fondazione”.

Il Torneo è riuscito in questa edizione a raccogliere 425.000 euro che saranno interamente devoluti ai progetti della Fondazione e che vanno ad aggiungersi ai 2.500.000 euro raccolti a partire dal 2010.

Da vent’anni in Italia, la Fondazione si occupa di dare accoglienza e supportare le famiglie in un momento difficile come quello della malattia di un figlio, con tutte le complicazioni e le ricadute che questo comporta, in special modo per le categorie più fragili. Attraverso le 4 Case Ronald a Roma, Firenze e Brescia e le 2 Family Room di Bologna e Alessandria, infatti, la Fondazione sostiene migliaia di famiglie con bambini ospedalizzati e le accoglie vicino agli ospedali dove hanno in cura il loro bambino, tenendo la famiglia vicina nel momento del bisogno e consentendo l’implementazione di un modello di cura “Family Centered”.

Alla gara di golf, una gara Louisiana a squadre, hanno partecipato circa 70 sportivi tra cui Zdenek Zeman, allenatore di calcio, Stefano Desideri, allenatore di calcio e dirigente sportivo e Stefano Masciarelli, attore e comico.

Al termine del Torneo, gli oltre 370 ospiti hanno partecipato alla cena e all’asta benefica, che, guidata da un battitore speciale, Piero Chiambretti, ha assegnato oggetti unici, come una maglia autografata di Cristiano Ronaldo, battuta alla cifra di 9.000 euro, la maglia utilizzata da Francesco Totti nella storica partita di fine carriera, assegnata per 3.200 euro.