Sabato 22 giugno 2019 - 13:00

Cosa sta succedendo per il maltempo al Centro-Nord (e non solo)

La situazione

Roma, 22 giu. (askanews) – C’è maltempo nel Nord Italia, particolarmente in Lombardia, Triveneto, Emilia ma anche in Toscana, nel Lazio e in Abruzzo. Un forte nubifragio si è registrato a Milano. I livelli del Seveso e del Lambro sono oltre i limiti di normalità. Una donna si è salvata a Baranzate dopo che la sua auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. Intanto, in Piemonte è stato ritrovato morto il 65enne che risultava disperso nel bosco dopo che aveva perso gli occhiali. A Quincinetto, sulla Torino-Aosta, si è prodotta una frana e sono stati chiusi 18 chilometri di autostrada. In Valtellina sono state evacuate 150 persone. (Foto di repertorio).

San-Int2