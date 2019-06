Giovedì 20 giugno 2019 - 12:50

Roma, manifestazione contro rischio chiusura Centro anti-tumori

Di Palazzo Baleani dell'Umberto I

Roma, 20 giu. (askanews) – Si sono ritrovati sotto il sole in tanti stamane a Roma per dire “no” al rischio di chiusura del Centro anti-tumori di Palazzo Baleani a Roma. Tra loro soprattutto molte donne, operatori, utenti e semplici cittadini. La protesta è scattata dopo le notizie circa una ventilata chiusura di un Centro di eccellenza gestito dall’Ospedale Umberto I e che ha sede nella centralissi corso Vittorio Emanuele II, 244.

Palazzo Baleani, è infatti un Centro di Senologia ed una struttura aperta, dal lunedì al venerdì, nella quale viene assicurato l’accesso diretto per visite senologiche e di prevenzione del tumore al seno. Temporaneamente si accettano 25 persone al giorno, con inizio delle visite a partire dalle ore 8 del mattino. Nel Centro si svolgono tutti gli accertamenti necessari per la diagnosi (visita senologica, mammografia, ecografia mammaria, agobiopsia, biopsia eco-guidata: mammotone e tru-cut), ma anche visite oncologiche e follow-up su prenotazione diretta. Si erogano anche attività di Day Service e PAC per approfondimento diagnostico di sospetta lesione neoplastica mammaria.

Un bene che rischia ora di esaurirsi, o almeno è quello che si teme, visto che nel nuovo piano aziendale non comparirebbe il centro che già è costretto ad affrontare problemi di personale sempre più stringenti. Quello che si teme è un lento dissanguamento della struttura, malgrado i grandi risultati ottenuti per giungere alla chiusura.