Giovedì 20 giugno 2019 - 19:32

Karl kids are cool!

Mood collezione kids di Karl Lagerfeld ricalca quella dell'adulto

Roma, 20 giu. (askanews) – Il mood della collezione kids di Karl Lagerfeld per la prossima primavera estate ricalca quella dell’adulto: il famoso movimento artistico Bauhaus, con le sue linee moderne e colorate. Per la prima volta, circa dodici pezzi presi dalle collezioni donna e uomo sono disponibili in versione Mini Me nella stessa stagione dell’adulto: il vestito e la gonna rossa con righe orizzontali multicolor, il completo di tweed e il completo nero disponibile in versione femminile e maschile.

I capi della linea girl si fanno più femminili, le t-shirt e gli abiti si adornano di perle, paillettes, ricami sangallo, oro scintillante. Spicca tra tutti il trench gold, che rivisita in chiave futuristica un’icona del guardaroba classico. Viene riproposta anche questa stagione la capsule “21 rue St Guillaume”, la celebre via di Parigi in cui risiede l’headquarter Karl Lagerfeld.

Tra le grandi novità l’introduzione di una capsule sportiva: le ragazze faranno di tutto per farsi iscrivere alle scuole di tennis pur di indossare questi abitini polo. Choupette occupa ancora un posto di rilievo nel guardaroba Karl Lagerfeld Kids, proposta in varie guise su capi in jersey e felpa oltre che su accessori e scarpe.

Sulla linea Boy soffia un vero vento di novità, pur prestando fedeltà al DNA del marchio. I capi per l’inizio stagione vengono rivisitati (nuove forme per il bomber, una nuova giacca a vento a mezza zip). La felpa sostituisce il tradizionale nero con nuovi colori: rosso, blu, giallo Mondrian. Lo stesso vale anche per t-shirt, polo Il pezzo must della stagione è senza dubbio la felpa bianca Mini Me con il profilo di Karl Lagerfeld in 3 colori. La scritta ” Bad Boy “, proposta in versione maxi sulle felpe con cappuccio, afferma ulteriormente l’identità del brand.