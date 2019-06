Martedì 18 giugno 2019 - 16:58

Migranti, il Tar del Lazio respinge il ricorso della Sea Watch

Contro il divieto di ingresso del Viminale nelle acque italiane

Roma, 18 giu. (askanews) – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch contro il divieto di ingresso in acque territoriali e il “no” allo sbarco della Sea Watch 3.

L’ong, fa sapere il Viminale, si era rivolta in via d’urgenza al Tar del Lazio per contestare i provvedimenti.