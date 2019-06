Lunedì 17 giugno 2019 - 09:08

“Ora bisogna cambiare tutto per ripartire” (Bonafede sul caso Csm)

Non c'è più spazio per i gattopardi

Roma, 17 giu. (askanews) – Il ministro della Giustizia, il 5Stelle Alfonso Bonafede, in un’intervista al “Fatto” non usa metafore: “Ora bisogna cambiare tutto per ripartire”.

Bonafede sottolinea che “adesso più che le parole servono i fatti. Da ministro devo innanzitutto agire come titolare del potere disciplinare nei confronti di chi ha sbagliato. E bisogna avviare un pacchetto di riforme di cui in tanti hanno parlato in passato, senza fare nulla. Non c’è più spazio per i gattopardi”.

Il ministro spiega che “delle degenerazioni del correntismo si parla da anni, ed è stato su mio impulso che nel contratto di governo è stata inserita la riforma del Csm, proprio per reagire a questo. Però il fatto che alcuni politici discutessero con dei togati delle nomine in procure rappresenta un elemento in più.

L’ex ministro Luca Lotti ha rivendicato di non aver commesso alcun reato parlando con i magistrati. Sul singolo fatto non entro, visto che ho aperto un procedimento su quella intercettazione. Dopodiché la rilevanza penale non c’ entra nulla con quanto accaduto. Qui si pone una questione morale enorme, anche per i politici”.

Red/Rus/Int9