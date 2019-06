Lunedì 17 giugno 2019 - 17:21

Lo scrittore Andrea Camilleri è in condizioni critiche

Prognosi riservata

Roma, 17 giu. (askanews) – Prognosi riservata e condizioni ancora critiche per lo scrittore Andrea Camilleri, 93 anni, ricoverato questa mattina all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiocircolatorio. Camilleri è in rianimazione, “con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico”, come ha fatto sapere il bollettino medico delle 17.

Lo scrittore “è stato ricoverato questa mattina alle ore 9.15: è arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale” aveva fatto sapere la Asl Roma 1 in una nota. L’ospedale rilascerà un bollettino medico domani alle 10 sullo stato di salute dello scrittore.

