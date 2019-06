Venerdì 14 giugno 2019 - 01:06

Vendite online, vente-privee annuncia rebranding in Veepee

Brand fondato su forte identità innovatrice

Roma, 14 giu. (askanews) – Il Gruppo vente-privee, ideatore e leader delle vendite evento online, ha annunciato alla stampa italiana il rebranding in Veepee, un unico brand globale, fondato su visione comune e forte identità innovatrice.

Veepee – si legge in una nota ufficiale – è un brand concepito come una scintilla di quotidiana felicità, un pizzico di “WOW” nel “now” degli oltre 72 milioni di soci, 12 milioni dei quali nel nostro Paese, grazie alla ricetta di successo dell’entertainment shopping: esperienze uniche e coinvolgenti, con grande attenzione alla qualità dell’offerta e all’estrema cura del rapporto con gli oltre 7mila brand partner internazionali.

La conferenza stampa è stata inoltre l’occasione per presentare l’evoluzione dei consumi e dei comportamenti d’acquisto degli italiani e le ultime tendenze che guidano gli acquisti grazie all’intervento di Brandvalue, società di consulenza strategica nell’abbigliamento, accessori, gioielli, design e vita di lusso, in esclusiva per Veepee.

“Per il gruppo il 2019 segna un punto di svolta con il reveal del nuovo brand europeo, Veepee” ha dichiarato Fabio Bonfà, Regional Manager Veepee Southern Europe And Latam. “Il rebranding è il simbolo del successo dell’integrazione avvenuta a seguito delle acquisizioni che abbiamo portato avanti negli ultimi anni e della creazione di una cultura aziendale comune. Questo cambiamento strategico corrisponde alla nostra volontà di metterci in relazione con i brand presenti in tutta Europa e di offrire loro un valore unico che incontri le diverse esigenze, dalla vendita degli stock fino allo sviluppo della notorietà, dei dati e del traffico. Il tutto creando sempre esperienze coinvolgenti e uniche per i consumatori attraverso la qualità dell’offerta e della shopping experience”.

A livello globale il Gruppo ha registrato nel 2018 un fatturato di 3,7 miliardi di euro, una crescita del 12 per cento rispetto al 2017. Per la prima volta nel 2018, il 50 per cento del fatturato è stato generato dalle vendite al di fuori del mercato francese. L’Italia risulta essere uno dei migliori mercati in termini di performance con un business B2c in crescita a doppia cifra, segnata dal +25 per cento di fatturato 2018 rispetto all’anno precedente.

“L’Italia per Veepee rappresenta da sempre un Paese strategico per la relazione con i brand e per lo sviluppo del business”, ha commentato Bonfà, “Collaboriamo con oltre 900 brand italiani che sono venduti nel 90% dei casi a livello europeo, contribuendo così alla loro espansione in nuovi mercati, allo sviluppo dell’awareness e al rafforzamento del loro posizionamento”.