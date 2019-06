Giovedì 13 giugno 2019 - 18:52

Direttiva Salvini diffida Sea Watch: non entri in acque italiane

L'atto firmato dal ministro inviato alle autorità di polizia

Roma, 13 giu. (askanews) – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato una direttiva preventiva per “diffidare l’ingresso nelle acque territoriali” italiane di Sea Watch, la nave della ong tedesca che ha soccorso ieri 52 migranti al largo della Libia e rifiuta Tripoli come porto sicuro.

La direttiva è stata diffusa dal Viminale, ed è stata inviata alle autorità di polizia – al capo della polizia, al comandante generale dell’Arma dei carabinieri, al comandante generale della guardia di finanza al comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, al capo di Stato maggiore della Marina militare e per conoscenza anche al capo di Stato maggiore della difesa – che “ne cureranno l’esecuzione, a partire da ogni possibile forma di diffida, nonché di intimazione di divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali, in caso di eventuale avvicinamento dell’imbarcazione in acque di responsabilità italiane”.