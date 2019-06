Mercoledì 12 giugno 2019 - 18:12

“Usala, fa miracoli”: premiato progetto su pillola giorno dopo

Idee di comunicazione originale "Informiamici": studenti alla prova

Roma, 12 giu. (askanews) – Il preservativo, che diventa super eroe o meglio “supercondom” e la pillola del giorno dopo che “fa miracoli” o è “l’uscita di emergenza” o diventa “la luce divina che accompagna il preservativo”: si è svolta a Roma la premiazione della terza edizione del progetto di comunicazione originale proposti dal format “Informiamici” Master ADV e dagli studenti dei licei artistici di tutta Italia. Temi della campagna sono stati come sempre le infezioni a trasmissione sessuale, la contraccezione e la contraccezione d’emergenza. In linea con l’esigenza dei ragazzi di ricevere un’informazione sicura e affidabile, la società medica SMIC e l’Associazione Culturale LaScelta hanno infatti pensato di informare direttamente i ragazzi che divengono promotori della corretta informazione rivolta ai proprio coetanei. “Prevenire è meglio che cullare” ci dicono i ragazzi, non è un caso quindi che il preservativo sia il soggetto ricorrente di tutti i progetti finalisti. E accanto al preservativo c’è sempre la nuova pillola del giorno dopo, quella a base di ulipristal acetato (nome commerciale ellaOne) che se usata “fa miracoli” e ci “salva” dalle gravidanze indesiderate.

Già da 4 anni per facilitare l’assunzione più rapida possibile del contraccettivo d’emergenza, in caso di necessità, la legge consente alle donne maggiorenni di acquistare sia la nuova pillola del giorno dopo che la vecchia direttamente in farmacia e parafarmacia senza ricetta medica (l’obbligo di ricetta è invece rimasto solo per le minorenni).

Il progetto vincitore dell’iniziativa Informiamici – quello cioè che, oltre ad aver avuto più di 12000 like sui social network, è stato il più votato dalla giuria dei pari -, è #Usalafamiracoli dell’Istituto Giorgi-Woolf di Roma, realizzato da uno dei gruppi coordinati per quest’attività dalla professoressa Alessandra Pedonesi.

I ragazzi hanno affrontato il tema della contraccezione d’emergenza con molto humor immaginando l’arcangelo Gabriele, dipinto dal Botticelli davanti a Maria, ma non è l’Annunciazione, al contrario: le porge ellaOne accompagnandola con la frase “Usala, fa miracoli”. Molto originale anche il secondo progetto del gruppo che inserisce nell’opera di Tiziano Vecellio “Adamo ed Eva” il preservativo – al posto della mela – e il serpente, nel porgerlo, dice a Eva: “Prendilo non è peccato”.

Il progetto #justuseit del Liceo Caravaggio di Roma ha ricevuto, all’unanimità dalla giuria tecnica, il premio alla creatività, mentre il progetto #pefallodadio anch’esso del Liceo Caravaggio di Roma ha ricevuto, il premio speciale della giuria.

Al gruppo vincitore assoluto, alla presenza di Emilio Arisi presidente SMIC (Società Medica Italiana per la Contraccezione) è stata conferita una borsa di studio del valore di 1.000 euro per ogni partecipante, cifra da spendere almeno per il 50% in formazione. Il gruppo premiato per la creatività ha vinto un premio complessivo di 500 euro, così come il gruppo premiato con il premio speciale della giuria.