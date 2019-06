Mercoledì 12 giugno 2019 - 10:42

Fasciatoi in 5mila bagni degli uomini in Usa e Canada

Lo ha reso noto la società dei pannolini Pampers

Milano, 12 giu. (askanews) – La genitorialità è profondamente cambiata negli ultimi decenni e le battaglie intraprese per l’uguaglianza tra i sessi portano a risultati che solo apparentemente possiamo considerare curiosi, mentre in realtà sono indice di un cambiamento profondo, che risponde a bisogni reali. Per questo è importante registrare che Pampers, azienda leader nel settore dei pannolini, ha annunciato che installerà 5mila punti di cambio per i neonati in altrettanti bagni pubblici per gli uomini tra gli Stati Uniti e il Canada.

Una misura di civiltà che dà una forma tangibile tanto al mutato ruolo dei padri contemporanei quanto al problema reale di gestire i figli piccoli da parte dei genitori maschi nei luoghi pubblici, dove spesso le attrezzature mancano del tutto (come purtroppo è molto frequente in Italia) oppure sono previste solo nei bagni delle donne. Così che i papà, anche i più volenterosi, si trovano spesso a gestire il delicato momento del cambio in condizioni tra il comico e il disperato.

E oggi la rivendicazione dell’uguaglianza, a tutto tondo, passa anche dai fasciatoi nelle toilette dei signori.

int4