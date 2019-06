Martedì 11 giugno 2019 - 19:59

Scoppia il caldo, l’aiuto arriva anche dagli integratori

L'esperta: irrinunciabili il mirtillo nero, l'aloe Vera e l'ananas

Roma, 11 giu. (askanews) – All’improvviso, l’estate. Arrivano, con l’inizio di giugno, le prime ondate di calore, e insieme a loro i primi fastidi tipicamente estivi: le gambe si gonfiano, ci si sente più deboli e la ritenzione idrica diventa un problema, tanto per il fisico quanto per la prova costume!

L’aiuto, per prepararsi all’estate ed affrontare più serenamente i primi caldi, può arrivare così dagli integratori alimentari e dalla fitoterapia, e, in particolare, da tre estratti vegetali dalle riconosciute proprietà depurative e antiossidanti: il Mirtillo Nero, l’Aloe Vera e l’Ananas.

“La ritenzione idrica è una delle problematiche più diffuse durante il periodo estivo: il caldo rende più pesanti e gonfie le gambe, specialmente per chi lavora molto stando in piedi, causando più di un fastidio – spiega Giovanna Geri, farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina (takevitamina.com), la prima piattaforma italiana di integratori alimentari personalizzati, 100% made in Italy e consegnati a domicilio – il Mirtillo Nero è il miglior alleato, in questo senso. L’estratto secco di Mirtillo Nero è ricco di antiossidanti polifenolici (antociani in particolare), delle sostanze che hanno una duplice attività: antinfiammatoria e vasoprotettrice. In sostanza, il Mirtillo Nero rinforza le pareti dei capillari e favorisce il ritorno venoso, contrastando il gonfiore e agendo su tutto il microcircolo: pelle, gambe e mente traggono un enorme beneficio dal Mirtillo”.

La ritenzione idrica, però, non porta solo gonfiore: è anche la nemica numero uno della prova costume, la cellulite. “Che si tratti di un po’ di ritenzione idrica o di cellulite vera e propria, la pelle a buccia d’arancia è un inestetismo diffuso e molto temuto prima dell’estate. In questo caso, gli estratti vegetali a cui fare appello sono due: l’Aloe Vera e l’Ananas, con la sua Bromelina – spiega ancora la dott.ssa Geri – l’Ananas è il fitoterapico anticellulite per eccellenza: possiede proprietà drenanti ed antiedemigene che aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso e il gonfiore agli arti inferiori. Inoltre, poiché la cellulite altro non è che un’infiammazione del connettivo, le proprietà antinfiammatorie della bromelina (il principio attivo principale dell’estratto di ananas) risultano particolarmente efficaci nel combatterla e contrastarne l’insorgenza. Il gel di Aloe Vera, invece, possiede proprietà depurative e tonico-rigeneranti: prima dell’estate è particolarmente utile per eliminare le tossine mentre ricarica l’organismo di minerali e vitamine, di cui è naturalmente ricco”.