Martedì 11 giugno 2019 - 12:58

Prosperi, digital marketing e formazione contro la disoccupazione

"Per trovare lavoro puntare su new economy e nuovi mercati"

Roma, 11 giu. (askanews) – Oggi la disoccupazione si può combattere anche grazie alla new economy, ovvero al mercato del digital marketing e della formazione. Andrea Prosperi, amministratore delegato della Progroup Holding, società che controlla la Prosuccess leader nel campo della formazione, non ha dubbi e ribadisce che la disoccupazione si può combattere e sconfiggere adeguandosi ai tempi e puntando sulla new economy.

“Se vogliamo uscire dalla crisi lavorativa, dobbiamo prendere consapevolezza di come l’economia sia cambiata, adattandoci alla trasformazione – spiega Prosperi – e proprio la formazione sta assumendo un carattere sempre più importante in un contesto come quello attuale, nel quale sono richieste dal mercato del lavoro competenze sempre più specifiche. E’ quindi indispensabile rispondere a tali bisogni con la promozione e la realizzazione di corsi, servizi finalizzati alla formazione e all’affinamento delle capacità professionali”.

In Italia, secondo i dati dell’Istat, il tasso di giovani tra i 15 e i 24 anni senza un lavoro ad aprile è salito di 0,8 punti rispetto a marzo, toccando il 31,4%. Il tasso di occupazione in questa fascia di età è del 18,3%, con un calo di 0,3 punti su marzo e un aumento di 0,6 punti su aprile 2018 mentre quello di disoccupazione è di 12 punti inferiore al massimo raggiunto nel 2014 e 12 punti superiore al minimo raggiunto nel 2007.

“Per i giovani alla ricerca del loro primo impiego, ma anche per i lavoratori più in là con gli anni, desiderosi di nuove opportunità – aggiunge l’imprenditore -, cercare oggi un lavoro è indubbiamente una sfida molto complicata ma il mercato del lavoro italiano sembra, seppur lentamente, aver iniziato un’inversione di tendenza. E questo anche grazie al settore digitale e, come detto, alla formazione. Nelle mie aziende le attività da svolgere e per cui sono aperte posizioni prevedono relazioni quotidiane con le piccole e medie imprese di tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di offrire le migliori soluzioni di digital marketing per la comunicazione pubblicitaria e strumenti personalizzati per aumentare i contatti, favorendo la crescita del business sul proprio target specifico, mixando strumenti tradizionali con le più avanzate tecniche di web marketing. Un ruolo, quindi, totalmente incentrato sulla relazione e soprattutto sull’innovazione”.

Un altro problema sociale è costituito dagli over 35, che hanno sempre più difficoltà nel ricollocarsi nel tessuto lavorativo. Infatti, chi fra gli over perde il posto di lavoro, viene totalmente tagliato fuori dal mercato professionale.”Questo è un gravissimo errore – sottolinea Prosperi – perché gli over costituiscono un capitale sociale fondamentale per l’economia in generale e per le aziende di appartenenza, oltre ad essere punto di riferimento delle famiglie. Il mondo del lavoro si alimenta delle loro competenze ed esperienze, al pari dell’apporto di innovazione e dinamismo che proviene dai giovani. All’interno della Progroup holding, società che gestisce anche la Prosuccess, abbiamo il giusto mix di generazioni che collaborano insieme per raggiungere ogni giorno grandi obiettivi. Nella nostra azienda, grazie a corsi specifici, formiamo professionalità di vario tipo, dando competenze diversificate. Solo per citarne alcune, figurano le competenze di Network Marketing, un sistema di distribuzione di prodotti e servizi che permette di diventare un imprenditore attraverso la creazione di una rete di distributori senza investire grandi somme di denaro, fino all’insegnare ai nostri corsisti su come imparare a diventare degli ottimi negoziatori nell’arte della vendita. Gli insegneremo – aggiunge Prosperi – a gestire la negoziazione come scambio di idee tra differenti soggetti senza mai percepirla come un conflitto perché lo scontro non porta mai a dei risultati. Ma abbiamo sviluppato corsi di marketing, public speaking, management, motivazionali e molto altro ancora”.

Particolare importanza per Prosperi è avere una formazione ed una mentalità da imprenditore. “Anche per coloro che non hanno alcuna conoscenza del mondo del business abbiamo gli strumenti per fargli acquisire una mentalità e delle competenze tali che gli permettano di poter avviare una propria attività imprenditoriale da zero e portarla al successo”. Secondo Prosperi “nella vita come nello sport per raggiungere un risultato o un traguardo è necessaria non solo una tattica di gioco ben definita ma occorre la capacità di adattarsi, cambiare e rivedere le proprie regole di gioco. Per trasformare le esigenze di oggi nei successi di domani, bisogna puntare su se stessi”.