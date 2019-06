Martedì 11 giugno 2019 - 15:29

Iot, Cisco annuncia l’intenzione di acquisire Sentryo

Nuove funzionalità "per proteggere dati e asset"

Roma, 11 giu. (askanews) – Cisco ha annunciato l’intenzione di acquisire Sentryo, società francese specializzata nel mercato della sicurezza informatica applicata alla protezione delle reti Ics (Industrial Control Systems).

L’Internet of Things, spiega una nota della compagnia americana, “permette di ottimizzare l’efficacia operativa e la produzione industriale, fornisce intelligenza ed è fonte di nuovi profitti”. Ciascuna azienda ha i propri requisiti IoT e necessità di un’infrastruttura che cresca e si adatti al proprio business. Tuttavia, rileva la società statunitense, “gran parte dei progetti IoT faticano a decollare perché non sono grado di adeguarsi alla produzione e le aziende sono chiamate a gestire e a proteggere un’infrastruttura in rapida crescita”.

A questo proverà ad ovviare la combinazione dell’architettura di rete di Cisco e delle funzionalità di Sentryo che mira a permettere “alle aziende di cogliere i vantaggi dell’IoT, automatizzare la gestione delle reti, consentire la collaborazione tra i reparti IT e OT e proteggere al meglio i propri dati e asset”.

A gennaio 2019, Cisco ha lanciato la prima architettura di rete integrata che estende le funzionalità del networking intent-based all’IoT edge con l’obiettivo di “fornire flessibilità, sicurezza e scalabilità” agli ambienti IoT. Con la tecnologia Sentryo, ora la compagnia Usa punta a “incrementare la sicurezza con la piena visibilità dei dispositivi in ambienti OT. Grazie a ciò”, aggiunge la nota, “i Control Systems Engineers hanno la visibilità necessaria per ottimizzare e proteggere le loro reti industriali”.

L’acquisizione, conclude la società, dovrebbe concludersi prima della fine del primo trimestre dell’anno fiscale 2020 (26 ottobre 2019) di Cisco ed è soggetta alle usuali norme e condizioni di chiusura.

(Fonte: Cyber Affairs)