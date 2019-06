Lunedì 10 giugno 2019 - 13:08

Il mood milanese per il mondo Rain and Sea di Sealup Uomo

Collezione full Made in Italy

Roma, 10 giu. (askanews) – La Collezione Sealup Uomo Primavera Estate 2020 interpreta in perfetto “mood” milanese il mondo “Rain & Sea”, attingendo dalla storica tradizione del “brand”.

Per quanto riguarda il mondo “Rain”, presentiamo in anteprima il blouson “Heritage”, in twill di cotone tri-strato accoppiato con una membrana “water repellent” e “wind breaker”, con cuciture termosaldate ed esclusiva fodera Sealup S/S 2020.

Per la parte “Sea”, presentiamo, tra gli altri, due capi: “Maestrale”, peacoat in drill di cotone “water repellent” con bottoni logati in metallo satinato e “brushed label” e “Ghibli”, “short duffle coat”, in doppio jersey gommato stretch con revers a contrasto in drill di cotone e fodera “Sealup People cartoon”.

Tutta la Collezione Sealup è “Full Made in Italy”, progettata, lavorata e interpretata da maestranze italiane di straordinaria bravura, tutte interne alla storica azienda milanese.

Sealup nasce a Milano nel 1935 e da quattro generazioni è sinonimo di cura e passione per le confezioni di lusso. La qualità senza compromessi è la filosofia dell’azienda, attualmente tra le più importanti produttrici al mondo di “Rainwear” e “Outerwear” Full Made in Italy. Sealup vanta una struttura industriale totalmente integrata e certificata, esclusivamente italiana.

L’azienda utilizza gli stabilimenti di Lomazzo(CO) e di Calusco d’Adda (BG) per l’intero ciclo di progettazione e produzione. Macchinari di ultima generazione, addestramento costante della manodopera e utilizzo di tessuti tecnici e naturali di ricerca e qualità, fanno di Sealup un punto di riferimento internazionale. Sealup osserva i più alti standard di sicurezza sul lavoro, eco sostenibilità e trattamento della privacy.