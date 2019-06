Lunedì 10 giugno 2019 - 18:33

Borsalino, il cappello come sintesi di stile

Collezione Primavera-Estate 2020

Roma, 10 giu. (askanews) – Il cappello come simbolo culturale, codice comunicativo, segno di appartenenza e sintesi di stile. Borsalino lancia l’idea dell’accessorio globale con tiara e spille di metallo per lei, con patch ricamati oppure visiere in plexiglass a contrasto per lui.

Il creative curator Giacomo Santucci inventa un dialogo tra mondi diversi: dall’Arts and Crafts a Lady Gaga, dalla couture allo street style. Raffia, piume, paglia dipinta a mano, carta oppure denim: 160 gioielli per la testa.