Giovedì 6 giugno 2019 - 15:44

Gli Eurogames 2019 al Roma Pride

I giochi europei per i diritti civili al corteo dell'8 giugno

Roma, 6 giu. (askanews) – Anche gli EuroGames 2019 parteciperanno al prossimo Roma Pride. Il più grande evento multi-sportivo europeo nato per promuovere i diritti civili nello sport e sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione in programma a Roma dall’11 al 13 luglio prenderà parte all’annuale corteo per i diritti LGBT. Oltre 10mila le persone attese nella Capitale per la sfilata di sabato 8 giugno che partirà alle 14 da piazza della Repubblica, con le “Olimpiadi Arcobaleno” che saliranno sul carro del Love Giam Summer, evento che nel mese di luglio integrerà molte attività dei giochi.

Per I Roma Eurogames 2019 sono attesi oltre cinquemila atleti in arrivo da tutto il mondo gareggeranno sui campi di 13 impianti della Capitale per confrontarsi in 17 diverse discipline, un appuntamento mai approdato prima in Italia per una tre giorni di sport all’insegna del rispetto, dell’inclusione e dell’uguaglianza a cui tutti saranno chiamati a partecipare. Giovedì 11 luglio lo Stadio Tre Fontane all’Eur farà da cornice alla cerimonia di apertura dei Giochi, con numerose iniziative collaterali che accompagneranno i partecipanti per tutto l’arco della manifestazione.

“Con il Roma Pride e Roma EuroGames 2019 – ha dichiarato Adriano Bartolucci Proietti, coordinatore nazionale e responsabile dei giochi – la capitale italiana si conferma al centro dell’agenda politica LGBT oggi, soprattutto attraverso lo sport che si conferma uno tra gli strumenti più importanti di condivisione e contaminazione tra le diversità. I prossimi giochi di Roma si arricchiranno inoltre di una programmazione culturale che si svolge dal 5 fino al 10 luglio, con l’obiettivo di realizzare un evento in cui la cultura incontra lo sport e viceversa. Conferenze, dibattiti, workshop, mostre, spettacoli teatrali, cineforum, corsi di formazione, visite guidate animeranno l’attesa dei giochi, ponendo l’attenzione sulla visibilità delle persone LGBTI, in particolare Intersex e Trans, sulla parità di genere, sul razzismo e sulle discriminazioni multiple. Attraverso queste iniziative anche Roma EuroGames2019 contribuirà a celebrare il 50esimo anniversario dei moti di Stonewall, pietra miliare nella storia del movimento LGBTI, tracciando un filo rosso con l’altro principale evento dell’anno, il World Pride di New York del prossimo 30 giugno”.