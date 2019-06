Lunedì 3 giugno 2019 - 19:13

The Time is now!, lo Ied insieme a Cid e Greenpeace

Lavoro di 15 creativi

Roma, 3 giu. (askanews) – The Time is Now!: 5 capsule collection realizzate dall’Istituto Europeo di Design insieme al Consorzio Italiano Implementazione Detox – CID e Greenpeace Italia. Dopo il lancio di The Time is Now! a gennaio 2019, il progetto ha raggiunto la fase conclusiva: le collezioni sono pronte per essere presentate a giugno, in occasione di Pitti Immagine Uomo 96, negli spazi della Corte della Palazzina Reale di Firenze.

Il lavoro è stato portato avanti da un gruppo di 15 creativi, selezionati fra gli studenti IED del 3° anno dei Corsi di Fashion Design e Fashion Stylist delle sedi di Milano, Roma, Firenze, Torino e Como. Il gruppo, con la Direzione Creativa di David Parisi e Alessia Crea, ex studenti IED e co-fondatori del brand Casamadre, è stato guidato in un primo workshop creativo e poi nelle fasi di sviluppo e finalizzazione dei capi.

Sono nate così le 5 collezioni moda uomo: DIVISI di Marcello Pipitone, Martina Modenese e Violetta Gancia; HUMAN TRACE di Lidia Vigna, Erica Pepe e Tatiana Ciardo; ODDLY BEAUTIFUL di Minhae Ha, Zicen Zhang e Francesco Saverio Costanzo; PARCAE di Andrea Luisa Berger, Cecilia Fefe e Rom Uzan e PURU PURU di Vittoria Xerra, Federica Murgia e Veikko Seppala. Le collezioni sono state realizzate con i tessuti forniti dalle aziende impegnate in Detox e selezionate per i processi attenti all’ambiente a partire dall’eliminazione delle sostanze pericolose dai propri cicli produttivi, secondo i principi Detox di Greenpeace; molti di questi tessuti inoltre sono stati prodotti utilizzando materiale riciclato. Le aziende del Consorzio che si sono rese disponibili per fornire i propri prodotti sono: Be.Mi.Va, Berto Industrie Tessili, Candiani Denim, Emmetex, Filati Biagioli Modesto, Furpile idea, Industria Biagioli, Industria Italiana Fialti, Lanificio Mario Bellucci, Marini Industrie, Miroglio Group e Texmoda Tessuti.

Per il Corso di Fashion Design gli studenti IED selezionati sono: Andrea Luisa Berger – IED Roma; Cecilia Fefè – IED Roma; Violetta Gancia – IED Torino; Minhae Ha – IED Milano; Erica Pepe – IED Firenze; Marcello Pipitone – IED Milano; Veikko Seppala – IED Milano; Lidia Vigna – IED Firenze; Vittoria Xerra – IED Como e Zhang Zicen – IED Milano.

Per il Corso di Fashion Stylist gli studenti IED selezionati sono: Tatiana Ciardo – IED Milano, Martina Modenese – IED Milano; Federica Murgia – IED Milano; Francesco Saverio Costanzo – IED Milano e Rom Uzan – IED Firenze.

The Time is Now! si avvale della collaborazione del brand OA non-fashion shoes, progetto ecosostenibile.