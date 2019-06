Lunedì 3 giugno 2019 - 19:05

Pence, Tutti Frutti per la collezione Primavera Estate 2020

Stampe esclusive disegnate a mano dalla designer Dora Zecchin

Roma, 3 giu. (askanews) – “Tutti Frutti” è il manifesto della collezione Spring Summer 2020 disegnata da Dora Zecchin, creative director di Pence 1979. Stampe esclusive disegnate a mano dalla designer, piccoli frutti ricamati e colori brillanti sono gli ingredienti di questa collezione fresca ed energica che ben esprime l’attitude accattivante del brand.

Forme e tessuti ci riportano indietro nel tempo, seguendo un mood che, ancora per questa stagione, si ispira agli anni ’90. Pantaloni morbidi, proposti anche nella versione con pinces, camice oxford e maglie in cotone a costa inglese e t-shirt dalle stampe e dai disegni juicy compongo la proposta uomo Pence 1979. Fantasie pied de poule, check e freschi di lana colorati vengono proposti per le occasioni più formali, mentre rip stop, popeline e baby cord leggerissimi sono gli elementi chiave della proposta casual per la collezione SS20.

La palette cromatica è un’esplosione di colori. Le nuances tropical di mango, kiwi, papaya, maracuja e avocado vengono illuminate da touch off white. Rosso, blu e nero dei frutti rossi si contrappongono ai toni più tenui del beige dell’ocra e del khaki mentre i toni pastello del giallo, verde, pesca, rosa e azzurro rimandano a smoothies e sorbetti di frutta.

Sperimentazione ed artigianalità per la denim capsule, capi dallo spirito vintage, animo rock e stile inimitabile. Camicie in check d’ispirazione grunge si abbinano a 5 tasche effetto used, e a capi tinti o gabardine tinto pezza dai colori sgargianti e fluo. Denim shirt dall’aspetto vintage si arricchiscono di toppe e rammendi colorati, fil rouge della collezione. Immancabili sono le righe declinate nelle varianti del bianco abbinato a rosso, blu e nero dei classici worker americani.