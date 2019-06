Lunedì 3 giugno 2019 - 07:28

Papa: politici non devono seminare odio e paure

"Con Conte è stata una bella udienza"

Roma, 3 giu. (askanews) – “Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti e a non fare campagne con bandiere disoneste come la calunnia, la diffamazione, gli scandali”. Papa Francesco parlando con i giornalisti sul volo di ritorno dalla Romania spiega che “tante volte i politici seminano odio e paure e questo è terribile. La politica non dovrebbe farlo mai. In tanti paesi la malattia della politica è la corruzione. Questo è dappertutto”. Papa ha risposto anche ad una domanda sulll’incontro col ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Nessuno del governo, eccetto il premier ha chiesto un’udienza” ha detto e poi, proprio quella con Conte, “è stata una bella udienza, un’ora e più. E’ un uomo intelligente, un professore, sa di cosa parla”.