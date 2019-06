Lunedì 3 giugno 2019 - 08:38

Grandi navi, il sindaco di Venezia Brugnaro contro Toninelli

"E' lui che non sceglie"

Roma, 3 giu. (askanews) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro attacca il ministro M5S Toninelli dopo l’incidente di ieri in Laguna, mentre le immagini della nave che si schianta sulla riva stanno facendo il giro del mondo. In una intervista al Corriere della Sera Brugnaro dice: “La soluzione (al problema del passaggio delle grandi navi) c’ è, siamo tutti d’ accordo: cittadini, Comune, Città metropolitana, Regione, Porto. Le navi devono passare dal canale Vittorio Emanuele. C’ è anche un atto del Comitatone e le carte sono in mano al ministro Danilo Toninelli”.

“Abbiamo avuto la dimostrazione di quello che succede quando non si vuole agire, nessuno a Venezia vuole che le navi continuino a passare in bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, la soluzione c’ è: il ministro decida”.

Brugnaro spiega che “oggi il prefetto Vittorio Zappalorto ha convocato un Comitato per l’ ordine e la pubblica sicurezza e d’ intesa abbiamo chiesto alla Capitaneria di Porto di fornire un elenco delle navi che per pescaggio possono già transitare per il Vittorio Emanuele. Pensiamo che si possa mettere in campo una sperimentazione per le imbarcazioni più piccole. Non serve attendere”.

Toninelli, da parte sua, in una intervista alla “Stampa” dichiara: “Siamo per la chiusura, ma prima, per non perdere le crociere a Venezia, bisogna trovare l’ alternativa, anzi le alternative, quella definitiva e quella provvisoria. Come ho detto, dopo anni di stasi, siamo prossimi a una soluzione finalmente capace di tenere assieme tutti gli interessi in campo”.

“Entro fine giugno verrà scelto il progetto. Nel frattempo stiamo già lavorando per la soluzione provvisoria e ci vorrà qualche mese per metterla in campo. Il protocollo per i fanghi da estrarre dai canali è in via di definizione. Il provveditore ha deciso di chiedere un parere dell’ Avvocatura dello Stato, vista la delicatezza del dossier. Questo è un passaggio fondamentale per la caratterizzazione dei fanghi stessi e per i successivi dragaggi. Si tratta di procedure costose e complesse, che richiedono un po’ di tempo”.

Int9