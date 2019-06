Lunedì 3 giugno 2019 - 13:39

BGBL, nuovo brand di borse che nasce dall’economia circolare

Coniugano design e funzionalità

Roma, 3 giu. (askanews) – BGBL è un nuovo brand di borse che nasce da un concetto di economia circolare. Ogni borsa ha un ciclo di realizzazione che coinvolge materiali di riuso e materiali nuovi, cuciti a mano per dare nuova vita ad emozioni del passato. Il materiale di ispirazione proviene dal mondo dello sport, in particolar modo i palloni da basket usati, ritirati dalle società sportive, tagliati a mano e combinati insieme a pelli di alta qualità. Il risultato è una collezione composta solo da pezzi unici interamente Made in Italy, che unisce sensibilità ecologica ad una passione per il design italiano.

Le collezioni BGBL coniugano design e funzionalità. Borse adatte per l’uomo e per la donna, per l’uso quotidiano o per la sera: lo zaino può essere utilizzato come borsa da lavoro, il secchiello diventa compagno fidato di ogni giorno.

La nuova collezione, presentata per la prima volta a Pitti Uomo nell’area luxury streetstyle Unconventional, sceglie i toni organici del verde, interpretati attraverso una pelle vegetale. Sfumature oliva e salvia si accostano ai toni senape e zucca. La naturalità della pelle si contrappone a modelli più tecnici e crossover in cui nylon e reti di ispirazione sporty vengono utilizzati insieme a nastri ignifughi militari, fino ad un canvas pesante tinto in filo effetto vintage, per una collezione dallo spirito athleisure.

Le borse BGBL sono state premiate dai buyer coreani nella categoria “Most innovative product” in occasione del roadshow di Assopellettieri tenutosi a Seul lo scorso marzo. In occasione della prossima Milano Fashion Week lo store Biffi dedicherà una vetrina alla collezione autunno/inverno.