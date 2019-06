Sabato 1 giugno 2019 - 12:35

Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente: 6 t-shirt da 1200 euro

Il cantante beccato dall'addetto all'accoglienza

Milano, 1 giu. (askanews) – Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, intorno alle 20.35. Lo ha comunicato la Polizia locale di Milano. Il cantante, ora in custodia cautelare ai domiciliari, sarebbe stato beccato dall’addetto all’accoglienza della Rinascente di piazza Duomo, intorno alle 20.35, con 6 magliette per un valore di circa 1.200 euro.

Il cantante, secondo quanto ha spiegato piazza Beccaria, si trovava insieme a una donna di 53 anni e sarebbe stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. I due sono stati fermati perché, pur avendo tolto l’antitaccheggio, non avevano staccato la targhetta flessibile che all’uscita del negozio ha suonato. Per gli arrestati è stata prevista custodia presso il proprio domicilio e oggi, sempre secondo quanto riferisce la Polizia locale, sarebbe in programma la direttissima.

Mch/int5