Sabato 1 giugno 2019 - 16:33

Il giudice non convalida l’arresto per Marco Carta. Lui: non ho rubato io

Il cantante si dice scosso

Milano, 1 giu. (askanews) – “Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire”. Lo ha detto Marco a Carta parlando con i giornalisti in tribunale a Milano. Carta era stato arrestato ieri sera dalla Polizia Municipale di Milano, ma oggi nel primo pomeriggio il giudice non ha convalidato l’arresto. “Le magliette – ha aggiunto – non ce le ho io, l’hanno visto tutti. Ora sono un po scosso”, ha confessato Carta ai cronisti. “Chi li ha rubate? Non mi va di dirlo”, ha chiosato.

“È stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare” ha spiegato il suo avvocato Simone Giordano al termine dell’udienza per direttissima.”Il fatto – ha aggiunto – è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona”, ha detto.

Ska/Int5