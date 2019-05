Venerdì 31 maggio 2019 - 18:12

Lo Schioppettino compie 10 anni

A Prepotto si festeggia la denominazione

Roma, 31 mag. (askanews) – Riscoprire l’unicità dello Schioppettino di Prepotto, le sue peculiarità e la sua evoluzione: l’Associazione Produttori Schioppettino di Prepotto organizza due degustazioni in occasione dell’evento “Appuntamento a Prepotto”. Sabato 1 giugno, ore 16.00, “Schioppettino di Prepotto – Unico per Natura 10 anni di storia”, guidata dalla giornalista e sommelier Liliana Savioli. Degustazione alla cieca di annate in corso, 2015 e 2016, e annate più vecchie, dal 2008: un percorso che permetterà di entrare nell’anima dello Schioppettino di Prepotto, per festeggiare i dieci anni della Denominazione. Domenica 2 giugno, ore 16.00, “La musica dello Schioppettino di Prepotto”, sempre guidata dalla giornalista e sommelier Liliana Savioli. Abbinamento sensoriale tra brani musicali e tredici Schioppettino di Prepotto.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua terza edizione, propone un ricco programma di attività, degustazioni di vini e prodotti locali, escursioni e convegni, per far conoscere la storia, la cultura e la tradizione dell’antico borgo di Prepotto, Terra dello Schioppettino e Terra di eccellenze enogastronomiche.

L’Associazione Produttori Schioppettino di Prepotto è nata nel 2002 per promuovere, tutelare e garantire la qualità e l’autenticità del vitigno Schioppettino, una varietà dal grande valore culturale che viene coltivata esclusivamente e da sempre nel comune di Prepotto, in provincia di Udine, nella vocata DOC “Friuli Colli Orientali”. Lo Schioppettino è uno dei principali vitigni autoctoni del Friuli-Venezia Giulia e vanta origini antiche, con documenti che lo collocano nella zona tra la Valle di Cialla e Albana, nel comune di Prepotto, già dal XIII secolo. Dal 2008 è stato sancito con il riconoscimento della sottozona “Schioppettino di Prepotto” e nel corso degli anni lo Schioppettino ha trovato il modo di emergere e di farsi conoscere a livello internazionale.