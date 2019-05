Giovedì 30 maggio 2019 - 17:56

Fra i giovanissimi “forti fumatori” soprattutto fra gli sportivi

I dati Iss: fumano più di un pacchetto al giorno

Roma, 30 mag. (askanews) – L’abitudine al fumo nei giovani che non risparmia neanche gli sportivi. Nell’ambito del progetto SODA – Survey on Doping Among Adolescents realizzato dall’ Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – finanziato dalla Sezione di Vigilanza sul Doping del Ministero della salute è emerso che tra i giovani tra i 15 e i 19 anni che fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno oltre il 60% pratica attività sportiva sistematica e proprio tra i forti fumatori si osserva una percentuale maggiore dei soggetti che riferiscono di aver avuto la possibilità di utilizzare sostanze dopanti. Sono i dati che verranno presentati domani all’Istituto Superiore di Sanità in occasione del World No Tobacco Day (WNTD) organizzato ogni anno il 31 maggio dall’OMS.

“Tra gli adolescenti che fanno sport più di 2 volte a settimana, l’abitudine al fumo di sigaretta assume un andamento bimodale: ci sono gli sportivi che evitano o fumano raramente, e quelli che invece fumano oltre 20 sigarette al giorno”, afferma Sabrina Molinaro dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc). “Attraverso lo studio SODA, ci è stato possibile comprendere meglio le differenze tra questi sportivi. In particolare, ci siamo stupiti nell’osservare che i forti fumatori sono soprattutto maschi, maggiorenni, che praticano sport individuali dove è previsto uno sforzo intenso, svolti soprattutto a livello professionistico, anche se nell’ultimo anno la maggioranza non ha partecipato a competizioni. E’ emerso anche che tra questi giovani il rischio di “fare doping” è 7 volte superiore rispetto agli altri coetanei sportivi.

Si inizia a fumare poco più che maggiorenni, le ragazze poco dopo e comunque prima dei 20 anni. Tra i giovani spopolano le sigarette fatte a mano, l’uso dei trinciati infatti è in costante aumento, soprattutto tra i maschi e al Sud, anche se più del 90% dei fumatori preferisce acquistare le sigarette tradizionali.